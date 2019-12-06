«У российских спецслужб больше информации о звонках Трампа, чем у США». ЦРУ подозревает Россию в прослушке разговоров американского президента

В ЦРУ заявили, что привычка президента США говорить по незащищенным каналам связи привела к тому, что его телефонные разговоры постоянно прослушивались.

«Российские спецслужбы, вероятно, будут иметь больше информации о том, что Трамп и [его юрист Руди] Джулиани обсуждали во время звонков, чем следователи по вопросам импичмента в Палате представителей», – цитирует 6 декабря заявление бывшего зама начальника ЦРУ по операциям в России Джона Сифера The Washington Post.

По его словам, российская сторона узнала о попытках Трампа заставить Украину расследовать дело его политического конкурента Джо Байдена задолго до того, как эту информацию стали распространять в США. Сифер заверил, что целью россиян мог быть и Джулиани, с которым республиканец обсуждал дела.

При этом у ЦРУ есть свидетельства того, что президент «продолжает игнорировать руководство по безопасности». Чиновники в Белом доме также подтвердили, что глава государства часто обсуждает вопросы по своему мобильному телефону. При этом после того, когда Трампу объяснили, что его могут прослушивать, он стал чаще использовать защищенные каналы связи.





Белый дом и Джулиани не стали комментировать заявление Сифера.

Напомним, что в ноябре CNN также рассказало о возможной прослушке российскими спецслужбами переговоров Трампа по Украине.