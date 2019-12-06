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Спорт
08.12.2019 11:17
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Как пионеротряд поднял СКА на первое место

Хоккейный клуб СКА выходит из кризиса. После провального октября армейцы с Невы к концу этой недели выдали серию из десяти побед, обыграв по ходу две лучшие команды сезона. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает, что произошло и надолго ли это.

Как пионеротряд поднял СКА на первое место

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Еще полтора месяца назад казалось, что СКА безнадежно проваливает сезон. Плохо было примерно всё. Одна проигрышная серия сменялась другой. Пошли разговоры о нервной обстановке в команде, что неудивительно. Судьба главного тренера Алексея Кудашова висела на волоске. По неофициальной информации, от отставки его спасло только то, что он занимает такой же пост в сборной. Но прошло не так уж много времени и команду уже не узнать.

В октябре СКА проиграл в 8-ми матчах из 12-ти. При этом в двух победах из четырех не самых сильных соперников удалось с трудом победить лишь по буллитам (против «Витязя» и «Северстали»). Ноябрь петербуржцы начали тоже с неудачи, проиграв «Локомотиву» (1:2), но за этим последовала 10-матчевая серия побед. Можно было бы сказать, что помог календарь (выпало сразу несколько матчей с аутсайдерами), но в двух последних из этой серии играх армейцы с Невы обыграли две лучшие команды сезона: действующего чемпиона ЦСКА, лидирующего в Западной конференции со старта чемпионата, и «Ак Барс» – первое место в сводной таблице КХЛ.

Отчасти преображение связано с возвращением в состав после травмы Динара Хафизуллина. 30-летний опытный защитник помог частично решить проблемы с обороной. За девять матчей у него «+6» полезности. Осталось дождаться возвращения в строй Лукаса Бенгтссона и, возможно, ситуация станет еще лучше.

Неожиданно, наконец, сыграла ставка клуба на молодежь. В ноябре резко возросло игровое время 19-летнего защитника Данилы Галенюка. Воспитанник тюменского хоккея в среднем проводит теперь по 15-16 минут на льду. Провалы иногда случаются, но в целом Галенюк показывает довольно зрелую игру и явно не проигрывает конкуренцию более взрослым партнерам. В ноябре он дважды вошел в число лучших игроков лиги: сначала в номинации «новичок», а потом, набрав за семь дней 3 (1+2) очка в трех играх и показатель полезности «+5», уже обошел всех во взрослой категории.


Настоящими лидерами обороны СКА стали 24-летний Артем Зуб и 25-летний Ярослав Дыбленко. Оба существенно прибавили в игре на своей половине и время от времени помогают в атаке. Единственная проблема, что происходит это не так часто, как того, может быть, хотелось. После ухода Патрика Херсли команде остро стало не хватать мощного щелчка от синей линии.

Аналогичная ситуация и в нападении. После ухода ведущих игроков лучшим бомбардиром команды неожиданно стал Сергей Плотников, никогда ранее в СКА не примерявший на себя эту роль. 25 (7+18) очков в 35 матчах — с таким результатом раньше он бы не попал и в топ-5 клубной статистики. Тем не менее на плечах Плотникова еще и капитанские обязанности. То, что команда окончательно не развалилась в трудный период, в том числе и его заслуга.

Хороший ход набрал 23-летний Андрей Кузьменко. 13 из 14 очков он набрал в последних десяти играх. 25-летнему почетному жителю Петергофа Александру Барабанову пока не хватает стабильности, но именно он сделал хет-трик в матче с ЦСКА и принес команде такую важную с психологической точки зрения победу над московскими армейцами, сместив их с первого места в Западной конференции. 

Еще одним открытием стал 19-летний Кирилл Марченко, чье игровое время в ноябре тоже скакнуло с 3-5 минут до 10-12. После этого он набрал 6 (3+3) очков, в том числе забил победный гол в овертайме в ворота «Куньлуня».

Самой неожиданной историей стал дебют 17-летнего вратаря Ярослава Аскарова. Юный страж ворот неожиданно получил шанс в матче с «Сочи». В современной истории СКА это первый подобный случай. В масштабах КХЛ Аскаров (на момент дебюта ему было 17 лет 5 месяцев и 11 дней) стал вторым в списке самых молодых вратарей-дебютантов после Ильи Сорокина (впервые сыграл в КХЛ в возрасте 17 лет 5 месяцев и 3 дней). При этом Сорокин выходил по ходу игры, а Аскаров отыграл весь матч с самого начала. И отыграл неплохо, отразив 23 из 25 бросков по своим воротам и принеся победу со счетом 4:2. И это при том, что у СКА и без него самая молодая и талантливая вратарская бригада в лиге: Алексею Мельничуку — 21 год, Александру Самонову — 24, Петру Кочеткову — 20. Честно говоря, даже немного страшно за них, потому что место в воротах всего одно.

Успехи петербургского пионеротряда не остались незамеченными за океаном. В Ледовый дворец на проспект Пятилеток все чаще стали наведываться скауты клубов Национальной хоккейной лиги. Известно, что беседы на тему возможного переезда проводили с Барабановым, Марченко и Галенюком. Высоко котируется Аскаров, которому пророчат место в топ-5 предстоящего драфта НХЛ. К счастью, со всеми подписаны контракты до окончания сезона 2021/22. Исключением был только Марченко, но на днях клуб объявил, что переподписал с ним соглашение. 

«Наша победная серия — это комплекс всего. Во-первых, подтянули физику. Изменили тактический рисунок, игроки обрели уверенность», — объяснял журналистам Кудашов.


У СКА остается ряд проблемных позиций. В команде нет качественного диспетчера на синей линии, катастрофическая ситуация с центральными нападающими, но прямо сейчас команда буквально летит. Во многом благодаря энергии молодежи. То, о чем давно говорят в клубе, а именно о серьезной работе с резервом, наконец начало приносить реальную пользу. Молодежь нестабильна, но если ей доверять и не сажать в глухой запас после первой же ошибки, это может принести удивительные результаты.

Следующая проверка будет 19 декабря на «Газпром Арене»: СКА вновь встретится с ЦСКА в рамках «Русской классики».

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

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