«Если Егор Жуков экстремист, то и Ганди, и Толстой тоже». Что говорят о приговорах фигурантам «московского дела» Звягинцев, Oxxxymiron и другие

Столичные суды вынесли пачку решений по «московскому делу». Оправдательных приговоров нет. Устами лидеров мнений «Фонтанка» рассказывает, что думают в обществе по делу Жукова.

Егор Жуков после оглашения приговора//Глеб Щелкунов/Коммерсантъ

6 декабря еще четверо участников «московского дела» получили обвинительные приговоры. Студенту Егору Жукову дали 4 года условно и 2 года запрета на администрирование сайтов в Интернете. Его признали виновным в распространении ненависти к власти в четырех роликах на YouTube. Два года условно получил Владимир Емельянов, который потянул за форму росгвардейца. Павла Новикова за «удары пластиковой бутылкой по руке и шлему полицейского» обязали выплатить штраф в размере 120 тысяч рублей. Никиту Чирцова приговорили к году колонии за толчок в грудь сотрудника правоохранительных органов.

Наиболее резонансной фигурой среди осужденных все это время был именно Егор Жуков. И это не удивительно, потому что 21-летнего студента Высшей школы экономики могли посадить в тюрьму за его речи в видеороликах. На суд поддержать блогера пришел известный музыкант, рэпер Oxxxymiron, который после оглашения приговора сделал небольшое заявление.

«Во-первых, естественно, что это условка — очень радует. Это означает, что привлекать к внимание к таким вещам— это реально работает. Понятно, что в современных реалиях мы воспринимаем условный приговор как оправдательный. Он реально является оправдательным. К сожалению, приговор все равно есть. Но по факту он условный только потому, что каждый из тех, кто поддерживал, привлекал внимание к этому, это делал. Поэтому я хочу сказать спасибо огромное тем, кто за последние четыре месяца, не боясь показаться городским сумасшедшим, привлекали внимание к этой проблеме и конкретно к делу Егора. Это первое. Второе: то, что приговор в этих условиях оправдательный, говорит о том, что обвинения с самого начала были полной (ничтожными), о чем я говорил с самого начала», – сказал Oxxxymiron.

Рэпер также отметил, что обвинения в адрес других фигурантов с большой вероятностью являются «натянутыми», а запрашиваемые прокуратурой сроки «дикими и абсолютно неадекватными». В конце своей речи музыкант попросил людей не оставаться равнодушными к судьбам тех, кого могут преследовать несправедливо.





На суд к Егору Жукову пришла и проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара. Она поддержала молодого человека и подчеркнула, что он сможет продолжить обучение в вузе. Поддержали осужденного за экстремизм и другие представители ВШЭ.

«Дело Егора Жукова нельзя рассматривать в отрыве от историй других фигурантов «московского дела». Нет никаких сомнений в том, что это дело политически мотивировано: вся линия обвинения строится на нескольких роликах Егора в YouTube, где он рассуждает о ненасильственном протесте. Это не экстремизм, а политическая философия. Если Егор Жуков экстремист, то, получается, и Махатма Ганди, и Лев Толстой со своим «непротивлением злу насилием» в российской действительности тоже попали бы в ряды экстремистов», – рассказала «Фонтанке» выпускница магистратуры НИУ ВШЭ по направлению «Политология» Вероника Шульгина.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов отметил, что несмотря на условный срок, точку в этом деле ставить рано. «Решение Кунцевского суда о его виновности, как и множество решений по другим уголовным и административным делам в отношении людей, отстаивающих конституционные ценности прав и свобод человека, остается в противоречии с этими ценностями», – считает Шишлов.

В схожем ключе высказался и глава совета по правам человека Валерий Фадеев. Он отметил, что к обвинительному заключению относится отрицательно, но рад тому, что Жуков останется на свободе. Фадеев дважды публично выступал с призывом к суду и правоохранителям проявить максимум гуманности в этом вопросе. «Мне кажется, что сейчас наступает какой-то… слово «перелом» здесь было бы неуместно, но суды начинают принимать во внимание и другие соображения, в том числе гуманного характера», — рассказал он в эфире «Эха Москвы».

«Наиболее репрезентативным» дело Жукова назвал политолог, аспирант и сотрудник Высшей школы экономики Артем Земцов. По его словам, осужденный один из самых молодых фигурантов, студент, потенциальный политический лидер, блогер, либертарианец – то есть представляет сразу несколько очень неудобных для режима амплуа, социальных групп одновременно. Земцов считает, что такое демонстративное наказание – недвусмысленная весточка всем юношам и девушкам со взором горящим.

«Система трезво взвешивает свои выгоды и транзакционные издержки, и выгоды от такого показательного процесса для власти, как мне представляется, выше издержек. Конечно, находясь внутри фейсбучной ленты, так думать тяжело. Но это обращение обобщенной власти не к прогрессивной общественности из Facebook, с ней уже все понятно, а к более широким социальным группам. Задача этого обращения – общая деполитизация потенциально готовых к политическому участию социальных групп. В коротком временном промежутке (1–3 года) этот ход может эффективно повлиять на эту деполитизацию. Для долгосрочного сценария – и сам этот процесс, и общая деполитизация – это не решение, а откладывание проблем. Возможная деполитизация работает в обе стороны – люди меньше включаются в работу как официальных политических институтов и практик, так и в какую-то независимую повестку – такое исключение крайне невыгодно как политической элите, так и обществу», – рассуждает политолог Земцов. Он также подчеркнул, что все сказанное является его личной позицией, а официальная позиция ВШЭ ему пока неизвестна.

Писатель Борис Акунин уверен, что свою роль сыграло последнее слово студента на суде. «Егор Жуков, которого сегодня не посмели посадить в тюрьму, освободил себя сам. Тем, что написал очень сильный и искренний текст, произнесенный в последнем слове. До сердца и ума доходят не просто правильные, а правильно сказанные слова. Лично я включился в эту историю (вообще-то одну из многих), когда прочитал в тексте совсем юного человека про «ответственность за себя» и «любовь к слабому» – как жизненную позицию. Это очень красивая, точная формула. Упечь автора таких слов за решетку для режима значило бы создать себе проблему. Многие ощутили в этом тексте нечто важное, на что нельзя не отозваться. В Интернете возникла стихийная кампания. У суда сегодня собралась большая толпа. Потому крокодил и расцепил челюсти», – рассуждает Акунин.





Слова поддержки в адрес Егора Жукова прозвучали и от известного режиссера Андрея Звягинцева. Еще накануне приговора он в беседе с корреспондентом «Фонтанки» вспомнил псковского политика Льва Шлосберга и обратил внимание на его сходство с Жуковым.

«И удивил меня несказанно этот юноша. В 21 год иметь такой ясный ум и чистое, глубокое сердце — это, без сомнения, заслуга его самого и наверняка родителей его. Так вот, когда такие люди, как Жуков или Шлосберг, идут в политику, и делают это так уверенно, невзирая на угрозы, ясно видя впереди те авгиевы завалы нашей социальной и политической жизни, и не страшатся трудностей такой работы, — самим своим примером служения обществу они внушают надежду на то, что с этим запустением ещё можно что-то сделать, – говорит Звягинцев. – Думаю, они могли бы найти и лучшее применение своим знаниям и талантам. Но они выбирают самую тяжёлую работу из всех, потому что это их осознанный выбор. Они делают эту работу за меня, за нас с вами. Я могу только пожелать им успеха на этом поприще и горд, что живу в одно время с такими людьми».

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»