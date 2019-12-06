Секретный концерт Дианы Арбениной и Ильи Черта состоялся в Петербурге

Ведущий НАШЕго Радио Алексей Петровский подробно и с душой рассказал, как это было.

Фото: Дмитрий Григорьев

"Могу тебе подкашливать", – сказал я Илье Черту, когда мы стояли на улице перед не совсем обычной петербургской квартирой, переделанной в миниатюрный концертный зал. Илья только прилетел из Архангельска, где накануне выступал «Пилот», и жаловался на вечную простуду в туре. И кашлял, конечно. Во время своего сета он расскажет про проблемы с голосом, вынудившие его исключить несколько треков из концертной программы группы.

Попасть на «Секретный концерт» можно было несколькими путями и ни один из них не назвать лёгким. Потому что надо было либо быть хозяином этой удивительной квартиры, либо числиться в штатном расписании «Ночных снайперов», ну или оказаться Ильей Кнабенгофом. Шестьдесят слушателей «Нашего радио» выбрали четвёртый путь – они собирали подсказки и дозванивались в эфир. В день Х каждый из них узнал, что концерт состоится на Петроградской стороне, совсем недалеко от офиса «Нашего» в Петербурге. Кажется, пришли все. Да и было бы странно пропустить такой сэйшн без крайне уважительной причины.

«Снайперы» утром примчались из Москвы, до этого была Рига, а в девять вечера у них в расписании стояла запись телепрограммы в Москве, в шесть вылет из Пулково. Логично, что начали они первыми. "А вы чего тут в воскресенье с утра пораньше все делаете, на лыжах не катаетесь?" – спросила Диана Арбенина. "Так снега нет", – ответили из зала. И понеслось. Гитары сменяли одна другую, между песнями шли истории и чтение записочек, к концу сета все, включая музыкантов, буквально стояли на ушах. Было немного тревожно за соседей: начиная с «31й весны» пошёл такой разудалый панк-рок в электричестве и с громкими барабанами, что вряд ли бы кто-то удивился приезду представителей органов правопорядка.

Диана рассказывала о коллегах, о зависимостях (конечно, перед «Нелюбовью»), запрыгивала на стулья, подкалывала группу. "Секс, дети, работа", – отвечала она на вопросы зрителей, и было понятно, о чем там спрашивали в этой записке. "А вытеснит ли рэп рок-музыку?" "Вот знаете, в этом беда нашей страны? У нас обязательно одно должно вытеснить другое. Зачем?" – удивлялась она и предлагала оставить цвести все сто существующих цветов. Потом Диана раздала подарки (на всех не хватило), получила кучу букетов и улетела в столицу птицей, предположу, очень довольной. А технический персонал ловко разобрал весь аппарат за полчаса. Даже коврик со сцены нашёл свой кофр.

Черт это время провёл вместе со всеми. "Я тебя, получается, разогреваю сегодня", – сказала Арбенина. "Я заодно ознакомлюсь с репертуаром", – ответил Илья. Он сразу предупредил, что в отличие от «Снайперов», у него нет с собой группы, но зато есть список песен. Слушатели просили ещё и ещё, но у Черта была тактика и он её тщательно придерживался, добавив к сету лишь одну композицию. Вообще получилось два разных концерта. Сначала бешеное электричество с хитами и танцами, следом душевная акустика с редко исполняемыми треками, где «Золотыми кольцами» стало исключением из правил.

Илья вспоминал детство, юность, отрочество и погрузил всех в свой мир. "Я вообще люблю квартирники, когда артист рассказывает о себе", – говорил он. "Тогда и творчество его ты понимаешь совсем по-другому, ведь за два часа концерта артист вываливает на тебя всю свою жизнь в зарифмованном виде". Рассказывал Черт про драки, дружбу. Про «Там-там» и Севу Гаккеля. Про дочку, которой милее с байкерами, чем в магазине кукол, и про лам. И, да, его спросили, почему он Черт.

Илья допел последнюю песню, началась селфи-сессия, ему подарили ананас. "О, хоть не с пустыми руками вернусь с гастролей", – сказал он. "Ага, принесёшь жене типично архангельский сувенир", – ответили ему. Пироги (кормили же!) и чай с кофе почти закончились, пять часов пролетели незаметно.

А сейчас выстрелит чеховское ружьё. "Петровский, ты обещал мне подкашливать", – вдруг вспомнил Черт в середине своего выступления. Пришлось держать слово. Спасибо, что помогать ринулись все.

«Секретный концерт» – уже написанная нами вместе история. Все присутствовавшие единогласно постановили, что это стоило того, чтобы искать подсказки и дозваниваться в эфир. А мы придумаем что-нибудь ещё.