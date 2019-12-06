Британия требует дисквалифицировать всех российских спортсменов

Комиссия Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) в преддверии исполкома ВАДА, где определится судьба российского спорта на ближайшие четыре года, выступила с жестким заявлением. На своем официальном сайте (UKAD) призвала Всемирное антидопинговое агентство дисквалифицировать всех российских спортсменов от соревнований.

«Из-за российского допингового скандала многие спортсмены из других стран не получили свои медали или потеряли возможность постоять на пьедестале почета», — отметили в организации.

По мнению организации, лишения России участия в международных турнирах сроком на четыре года с возможностью выступления отдельных спортсменов под нейтральным флагом после прохождения специальной процедуры недостаточно.

Решение по российскому вопросу исполком WADA должен принять 9 декабря.



