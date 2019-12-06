Угнанный «Лэнд Крузер» с бриллиантом в салоне нашли на соседней улице. Драгоценный камень остался, исчезли миллионы

Пропавший новенький «Лэнд Крузер» с бриллиантом и миллионами в салоне нашли на Белградской улице в Петербурге 6 ноября. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Драгоценный камень стоимостью в полтора миллиона рублей чужие руки не тронули, а оставленные в автомобиле 3,8 млн рублей пропали.

«Тойоту» угнали накануне в течение десяти минут на Новоизмайловском проспекте. Машина принадлежит бизнесвумен из Новгородской области. Дама вместе с супругом руководит компанией, оказывающей услуги такси. Пропажу пара оценила в 10 млн рублей.



