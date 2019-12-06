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Бизнес
06.12.2019 16:20
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Путин заявил, что постройка «Северного потока – 2» почти завершена, но пообещал сохранить транзит через Украину

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями немецкого бизнеса заявил о скором завершении стройки газопровода «Северный поток – 2».

«Сейчас близки к завершению работы по прокладке трубопровода «Северный поток – 2», ввод в эксплуатацию которого позволит удвоить объемы возможных поставок российского газа по балтийскому маршруту», – цитирует 6 декабря главу государства РИА Новости.

При этом президент сказал, что это не будет означать остановку транзита через Украину.

«Еще раз хочу сказать, что это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины. Вопрос не в территории, а экономической целесообразности», – добавил Путин.

В то же время переговоры идут довольно сложно, считает президент РФ. 4 декабря он говорил, что пока условия, предлагаемые украинской стороной, «экономически неприемлемы».


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