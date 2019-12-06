Фигурант «московского дела» Егор Лесных сделал своей девушке предложение во время последнего слова. Кольцо надевал адвокат

Один из фигурантов «московского дела», 35-летний Егор Лесных, сделал предложение своей девушке во время слушания в Мещанском суде Москвы 6 декабря. Об этом в твиттере сообщила корреспондент BBC.

«Я хочу попросить свою девушку стать своей женой. Мы это давно планировали, и если она не против, прошу дать разрешение, чтобы нас расписали в СИЗО», – сказал Лесных во время последнего слова.

Девушка из зала прокричала «Да», и адвокат обвиняемого надел ей на палец кольцо под аплодисменты слушателей.

34-летнего антифашиста Егора Лесных обвиняют по статье о неопасном для здоровья насилии в отношении представителя власти. В основе обвинения – запись с места задержания активиста Бориса Канторовича и его подруги Инги Кудрачевой во время протестной акции 27 июля.





Силовики, судя по видео, избили Канторовича дубинками и проволокли по асфальту. В их сторону из толпы полетела мусорная урна и пластиковые бутылки. Нескольких человек обвинили в применении силы против полицейских – в том числе Егора Лесных. По версии следствия, он вместе с другими обвиняемыми, Максимом Мартинцовым и Александром Мыльниковым, напал на сотрудника.

Ранее Кунцевский суд вынес приговор 21-летнему студенту ВШЭ Егору Жукову. В наказании, помимо условных трёх лет тюрьмы, есть реальный двухлетний запрет на работу в Интернете. Что об этом думают юристы – читайте в материале «Фонтанки».