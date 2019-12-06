В центре Омска дорожные ямы залатали картошкой

На одной из улиц в Омске неизвестные устроили «картофельный» ремонт проезжей части. На необычный способ латать дорожные ямы отреагировали в администрации города.

Фотографии проезжей части Степной улицы в центре Омска утром 6 декабря появились в группе «100 необычных мест Омска и Омской области». «Ямы на дорогах латают КАРТОШКОЙ! Как тебе такое, Илон Маск?!?!» – говорится в посте.





Сообщение привлекло внимание местных властей. «Выбрасывание бытового и органического мусора на дороги является недопустимым. С жалобами на неудовлетворительное состояние дороги можно обратиться в БУ г.Омска «УДХБ» или в ГИБДД», – говорится в ответе, оставленном в комментариях с официальной страницы администрации Омска.

Представитель мэрии города также отметил, что дорога на фото является грунтовой, и летом по Степной улице уже прошли грейдером. «В дальнейшем возможно повторное грейдирование участка. Для этого квартальный или председатель КТОС должен обратиться в ДЭУ Центрального административного округа по телефону диспетчерской службы», – говорится в сообщении.

Отметим, что это не первый случай «картофельного» ремонта дорог в Омске. В сентябре 2017 года некто заделал картошкой дорожную яму на улице 50 Лет Октября, сообщали в группе «ЧП Омск».