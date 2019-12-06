«Новый импульс мирному процессу». Меркель хочет тет-а-тет поговорить с Путиным и Зеленским до переговоров «нормандской четверки»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе саммита в «нормандском формате» собирается провести отдельные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Канцлер Ангела Меркель отправится в Париж 9 декабря 2019 года и примет участие в так называемом саммите в «нормандском формате». <...> Канцлер сначала встретится с президентом Путиным, а затем с президентом Зеленским. Затем последует совместная рабочая сессия в «нормандском формате», – говорится 6 декабря в заявлении немецкого МИД.

Германия надеется путем двусторонних переговоров «придать новый импульс мирному процессу». Ранее стало известно, что Меркель на встрече с Путиным не собирается поднимать тему высылки российских дипломатов из Берлина.

Напомним, что в Париже 9 декабря должны собраться президенты Франции, Украины, России и канцлер ФРГ, чтобы обсудить урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе. Последний раз лидеры стран «нормандского формата» проводили переговоры в октябре 2016-го.



