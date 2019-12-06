В петербургской школе у уборщицы нашли туберкулёз, через пару недель у работницы столовой диагностировали гепатит

Здоровье обслуживающего персонала школы Фрунзенского района взволновало родителей. Петербуржцы видят в сотрудниках учреждения возможный источник заражения инфекциями, в администрации градус опасности снижают.

Как рассказала «Фонтанке» мама одного из учеников 365-й школы, у сотрудницы учреждения выявили туберкулёз, вероятно, заболевшая работала уборщицей.

«После выявления заболевания дети ходили в школу, и лишь спустя 12 дней была проведена обработка помещений, и то не на всех этажах. Вчера стало известно, что у детей в экстренном порядке берут анализы на гепатит А, это связано опять с выявлением случая заболевания в школе. По слухам, это работник столовой. Сегодня детям давали сухой паёк, но при этом можно было купить в столовой пирожки. Сегодня появилось мыло в столовой и туалетах, до этого его не было. Школа не была раньше и сейчас закрыта на карантин», — рассказала горожанка.

По данным «Фонтанки», подозрение на туберкулёз у уборщицы выявили в августе, в середине ноября диагноз подтвердился. Случай гепатита А зафиксирован на днях – заболела сотрудница столовой.





В пресс-службе администрации Фрунзенского района диагноз «туберкулёз» опровергли, а по поводу выявленного гепатита А не были столь категоричны.

«Это не более чем подозрение. Один специалист почувствовал недомогание, в связи с этим начались проверки», — отметил собеседник.

В администрации также уточнили, что у заболевшей имелись все необходимые документы для работы в школе.