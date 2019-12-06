На Невском, где разметка над Мойкой гибнет под шипами, могут появиться столбики

На Невском проспекте, в самом центре Петербурга, появился аварийно-опасный участок, где велика опасность лобового столкновения. Это Зелёный мост через Мойку, до весны «закрытый» на ремонт.

Вообще, на мосту по три полосы в каждую сторону, но сейчас в направлении от Адмиралтейства к каналу Грибоедова две правые полосы закрыты, осталась одна (а в целом на весь мост – четыре). Чтобы «уравнять в правах» встречные потоки, на мосту крайняя левая (для едущих к Адмиралтейству) становится встречной, таким образом оба направления получают по две полосы. То есть если вы ехали по Невскому (со стороны площади Восстания, Садовой и Грибоедова) в левой полосе, то перед Мойкой должны уйти вправо, чтобы освободить полосу для транспорта со стороны Адмиралтейства. После моста можете вернуться в левую полосу, если вам надо будет уходить налево на Малую Морскую.

О том, что ваша полоса внезапно становится встречной, вам должна сообщить временная разметка жёлтого цвета. Она же разрешает автомобилистам, едущим со стороны Адмиралтейства, занять эту самую полосу – для чего, сделав над собой некоторое усилие, надо пересечь двойную сплошную.

Но вот незадача. Сплошную, нанесённую белым пластиковым материалом (как и разметку по полосам), видно хорошо, а временные жёлтые линии почти стёрлись, в тёмное время суток они едва различимы. В итоге по временной схеме ездят те, кто знает о ней, а человек, редко бывающий на Невском, может запросто оказаться на встречке. За 15 минут, пока фотокорреспондент «Фонтанки» делал снимки разметки, автолюбители дважды сходились на мосту «лоб ко лбу». Читатель «Фонтанки» Виталий даже видел, как нарушает водитель городского автобуса.





О проблеме знают и в ГИБДД, и в компании, ведущей работы на мосту – АО «ПО «Возрождение». Жёлтую разметку здесь обновляли всего три недели назад, но наносят её краской – в отличие от постоянной белой разметки, устойчивой к механическому воздействию. С ноября краска успела сойти из-за погодных условий, а также из-за того, что автомобили стали ездить на шипованной резине, а трафик на Невском очень высок, пояснили «Фонтанке» в пресс-службе «Возрождения».

В компании обдумывают пути решения проблемы. В частности, с Госавтоинспекцией обсуждается вопрос об установке на этом участке Невского разделительных сигнальных столбиков.

Капитальный ремонт Зелёного моста через Мойку начался в августе 2019 года и продлится, согласно плану, до мая 2020 года.