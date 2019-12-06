СК РФ прекратил дело участника московских протестов Сергея Фомина. Ранее он сам сдался властям

Следственный комитет России не нашел состава преступления в действиях фигуранта «московского дела» Сергея Фомина, которого подозревали по статье 212 УК РФ («Массовые беспорядки»).

«Следственный комитет Российской Федерации в ходе расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками, произошедшими в Москве 27 июля 2019 года, пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях Сергея Фомина», – сообщается 6 декабря на сайте ведомства.

Ранее молодой человек находился под домашним арестом по подозрению в совершении преступления по статье об участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК). Мера пресечения отменена.

«Согласно российскому законодательству в его действиях усматриваются признаки административного правонарушения», – рассказали в СК, однако не уточнили, о чем идет речь.





Напомним, что Сергей Фомин – волонтер избирательного штаба незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь. В СК ранее считали, что во время акции протеста 3 августа оппозиционера выручил чужой ребёнок, на руках с которым он якобы прошёл оцепление. Попытка лишить родителей младенца родительских прав вызвала широкий общественный резонанс. СК объявил Фомина в розыск, однако 8 августа он сам пришёл к следователям.

Уголовное дело семьи Проказовых, передавших ребенка Фомину, по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности») также было прекращено.