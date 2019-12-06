Путин: Россия достигла макроэкономической стабильности

Президент РФ Владимир Путин заявил о достижении в России макроэкономической стабильности и росте промышленного производства.

"В России обеспечена макроэкономическая стабильность. В прошлом году ВВП прибавил 2,3%. В этом году он будет поскромнее, но позитивная динамика будет сохраняться", – сказал президент, открывая встречу с немецкими бизнесменами в Сочи 6 декабря. Слова президента приводят российские информагентства.

Он заявил, что в стране растет промышленное производство. "На низком уровне находится безработица – 4,6% и инфляция – 3,6%.

Для России это исторический минимум, в новейшей истории такой инфляции в России не было", – сказал Путин.



