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Доброе дело
06.12.2019 15:52
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В Петербурге заработала благотворительная предновогодняя «Живая Почта»

Петербургский благотворительный фонд «Близкие Другие» запустил предновогоднюю акцию «Живая Почта». Участвуя в ней, можно сделать сразу два добрых дела: поздравить близких с наступающими праздниками и помочь людям с тяжёлой инвалидностью.

Для этого на сайте акции надо выбрать понравившуюся открытку (можно несколько), указать адрес получателя и внести пожертвование. После этого открытка будет доставлена адресату.

«Согласитесь, в век электронных писем человек находит в своем почтовом ящике только счета на оплату и рекламу. А каково будет его удивление, когда он обнаружит среди этой макулатуры приятный сюрприз от вас», – говорят организаторы акции.


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Все собранные средства будут направлены на поддержку арт-студии «Шаг навстречу», в которой творят подопечные психоневрологических интернатов – люди с тяжёлой инвалидностью. Именно по мотивам их работ и были созданы поздравительные открытки.

Акция продлится до 15 января.

Справка:

Благотворительный фонд «Близкие Другие» привлекает средства для поддержки эффективных и честных организаций, работающих с детьми и взрослыми с тяжелой инвалидностью, осуществляет проекты по защите прав целевой группы, а также собирает и распространяет лучшие практики помощи в этой сфере.

Работа фонда основывается на двадцатилетнем опыте работы Санкт-Петербургской благотворительной организации «Перспективы» и призвана усилить эффективность работы небольших благотворительных организаций или отдельных благотворительных проектов.

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