В Петербурге заработала благотворительная предновогодняя «Живая Почта»

Петербургский благотворительный фонд «Близкие Другие» запустил предновогоднюю акцию «Живая Почта». Участвуя в ней, можно сделать сразу два добрых дела: поздравить близких с наступающими праздниками и помочь людям с тяжёлой инвалидностью.

Для этого на сайте акции надо выбрать понравившуюся открытку (можно несколько), указать адрес получателя и внести пожертвование. После этого открытка будет доставлена адресату.

«Согласитесь, в век электронных писем человек находит в своем почтовом ящике только счета на оплату и рекламу. А каково будет его удивление, когда он обнаружит среди этой макулатуры приятный сюрприз от вас», – говорят организаторы акции.

Все собранные средства будут направлены на поддержку арт-студии «Шаг навстречу», в которой творят подопечные психоневрологических интернатов – люди с тяжёлой инвалидностью. Именно по мотивам их работ и были созданы поздравительные открытки.

Акция продлится до 15 января.