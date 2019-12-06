«Обидно, когда месяц собирался в кино, посмотрел рекламу и тебя выгнали». Минёры не дают петербуржцам расслабиться

После судов анонимные минёры взялись за торговые центры Петербурга. Об эвакуации в «Охта Молле» и «Жемчужной плазе» рассказали очевидцы в социальных сетях 6 декабря.

«Обидно, когда месяц собирался в кино, пришёл, посмотрел 15 минут рекламы, 10 минут фильма и тебя выгнали», — написала одна из посетительниц ТЦ.

По данным «Фонтанки», угрозу сегодня получили и в торговых комплексах Fort Group. ТРК изучили полицейские с собаками. Эвакуация не проводилась.

По традиции, первыми начали череду эвакуаций суды. Последними вышли на улицу сотрудники Верховного суда, расположенного на Большой Морской улице. В данный момент возвращаются к работе Выборгский, Московский суды города.





Сегодня анонимки с угрозами взрыва также читали в 19 судах Москвы.