«Егору присудили не лапать клавиатуру». Известные адвокаты о запрете на пользование Интернетом для Егора Жукова

«Егор Жуков сядет в тюрьму, если будет вести себя не так, как это нравится властям». Юристы о запрете на пользование Интернетом для осуждённого блогера.

кадр из блога Егора Жукова/YouTube

Приговор Егору Жукову, где, помимо условных трёх лет тюрьмы, есть реальный двухлетний запрет на работу в Интернете, – это демонстрация желания власти заткнуть блогеру рот. В случае нарушения риск все же сесть в тюрьму – реален, полагают юристы.

«Про что будет следующий выпуск, я пока не знаю», – ответил осуждённый студент и политический блогер Егор Жуков на вопрос, продолжит ли он вести свой видеоблог после обвинительного приговора суда. Судья Кунцевского районного суда Москвы Светлана Ухналева в пятницу, 6 декабря, кроме трёх лет лишения свободы «условно», приговорила Жукова к ограничению деятельности, связанной с администрированием сайтов и «схожей с ней». «Учитывая общий настрой, боюсь, любой чих в Интернете сейчас будет рассматриваться как нарушение запрета», – заявил после приговора адвокат Жукова Мурад Мусаев.

Юристы-практики пояснили «Фонтанке», что размытость формулировки ограничения на работу в Интернете для Жукова не случайна и вполне может быть использована для замены условного срока на реальный.

Вадим Клювгант, партнёр, соруководитель уголовно-правовой практики коллегии адвокатов Pen&Paper, следователь МВД СССР:





Вадим Клювгант, партнёр, соруководитель уголовно-правовой практики коллегии адвокатов Pen&Paper Фото: www.pen-paper.ru

«Приговор нам говорит о том, что мучительно долго думали, как бы так его наказать, чтобы и не кровожадно, но в то же время и не отпустить. История стара, как Кощей Бессмертный. Но раньше был другой спасательный круг – возвращение «тухлого» дела на дополнительное расследование. Часто такие дела потом «умирали» в тиши следственных и прокурорских кабинетов. Сейчас возможности возвращения дела на доследование ограничены конкретными основаниями. Поэтому сегодня более популярен другой инструмент – «Раз не виноват, дадим поменьше». Что касается запрета на пользование Интернетом. Я не участвую в этом деле и не видел текст приговора. Но на слух можно отметить, что пользование Интернетом и администрирование страниц – это разная деятельность. Пользование – значительно более широкое понятие, чем администрирование. Деятельность, «схожая» с администрированием, о которой, по данным СМИ, сказано в приговоре суда как о тоже запрещённой, это такая степень правовой неопределённости, которая создаёт серьёзные проблемы с исполнением наложенного ограничения. Суд может эту «схожую» с администрированием деятельность понимать не так, как орган, на который возложен контроль за исполнением этих ограничений. Осужденный может это понимать по-своему. До какой степени эта схожесть допустима? Если это действительно так написано в приговоре, то это одновременно и неисполнимо, и опасно как лазейка для произвола. Все запреты и все ограничения подчиняются универсальному требованию правовой определённости. Запреты должны формулироваться так, чтобы они ни у кого не вызывали двойного толкования.

Давать советы Егору Жукову, как ему теперь пользоваться Интернетом, а его защитникам – как его дальше защищать, я не могу и не должен. Могу только посочувствовать и парню, и его защите. Им теперь и с этим разбираться. Думаю, прежде чем Егору Жукову убирать свой смартфон на два года в тумбочку, имеет смысл добиться прояснения этого запрета, получить понятную и конкретную формулировку. Когда обвинение или запрет формулируется так, что его и понять, и доказать нельзя – вроде слова и буквы русские, а уловить связь между ними или общую смысловую нагрузку невозможно, здесь можно только изобразить видимость доказывания. Именно поэтому и существует универсальный принцип правовой определённости. Как ни крути, всё равно к этому придёшь. Это фундамент. Любое отступление от правовой определённости влечёт кучу проблем с исполнением, а самое главное – влечёт риск произвола. Но дает и дополнительные шансы на оспаривание. Этот дефект сам по себе – повод для оспаривания».

Саркис Дарбинян, адвокат, ведущий юрист правозащитной организации «Роскомсвобода», которая отстаивает соблюдение конституционных прав граждан в интернет-сфере:

Саркис Дарбинян, адвокат, ведущий юрист правозащитной организации «Роскомсвобода» Фото: кадр из видео/OTP/YouTube

«Егору присудили не лапать клавиатуру. Основная задача была – ограничить администрирование не только сайтов, но и аккаунтов в социальных сетях. Видимо, именно это и хотел сказать суд, когда так формулировал приговор. Очевидно, что именно так и будет суд трактовать действия Жукова, если приставы каким-то образом смогут обнаружить, что «осуждённый в нарушение запрета завёл страницу» в Youtube, Facebook или Twitter. Это будет приравнено к администрированию сайтов. Но в приговоре написано «администрирование». Нет слова «создание». А значит, что любая страница, где он может редактировать контент, публиковать контент, осуществлять стрим, может быть приравнена к администрированию и «схожей» деятельности.

Пресс-секретарь суда уточнила, что Жуков может публиковаться на чужих страничках. Речь идёт про возможность быть гостем каналов, которые принадлежат другим людям. Вещать в рамках собственного аккаунта – нельзя. Самостоятельно редактировать контент – нельзя. Во всём остальном ограничений не будет. Он может пользоваться мессенджерами. Ограничены публикации. Пока в России это не такая распространённая практика. Я подобных решений в РФ о запрете на администрирование не видел. Понятно, что пытаются копировать Запад, где эта практика налажена. Суд вправе принимать любые ограничения и возлагать обязанности. И дальше всё отдается на откуп ФСИН. Если она заметит, что Жуков администрировал какой-либо сайт, то, конечно, они выступят с ходатайством в суд о замене наказания на реальное лишение свободы. Решение суда носит устрашающий характер.

Будут мониторить ip-адреса, смотреть, под чьим именем опубликован контент с Жуковым, а если он ещё и скажет: «подписывайтесь на мой блог», «следите за мной», «нажимайте колокольчики», система посчитает это нарушением. Всё остальное придётся доказывать в суде самому. Вы попробуйте доказать в суде, что то же совпадение ip-адреса не является причастностью к администрированию сайта осуждённым. А если у него дома Wi-Fi, которым пользуется не только он? Если хотите, то в данном случае мы получаем своеобразную презумпцию виновности».

Дамир Гайнутдинов, адвокат международной правозащитной группы «Агора», в 2015 году добился отмены запрета песен группы «Кровосток»:

Дамир Гайнутдинов, адвокат международной правозащитной группы «Агора», в 2015 году добился отмены запрета песен группы «Кровосток» Фото: agora.legal

«Ограничения на использование Интернета – распространённая в России практика. Как правило, помимо основного наказания в виде штрафа, лишения свободы или условного лишения свободы, назначается дополнительное наказание. Оно предусмотрено 47-й статьёй УК. Которая, на самом деле, сформулирована коряво и допускает вольное применение. В результате чего суды выносят абсурдные запреты. Иногда вообще запрещают пользоваться Интернетом. А это совсем уж несусветная глупость. Но и запрет на администрирование сайтов тоже довольно странное ограничение. Теоретически под него может попасть, например, техническая регистрация доменного имени. Администратор доменного имени и администратор сайта – это понятия, сходные до степени смешения. И уголовно-исполнительная инспекция, которая в теории должна будет контролировать эти действия, будет, конечно же, толковать их максимально широко. Ведение личной странички, регистрация страницы в социальной сети – могут подпадать под запрет.

Понятно, что делается это всё для максимального ограничения деятельности осуждённого. Неисполнение такого запрета может стать основанием для замены условного срока на реальный. Все 2 года Жуков будет находиться под угрозой попадания в колонию, если он будет вести себя не так, как это нравится властям. Строго говоря, для нарушения ограничения не обязательно даже вести личный блог. Будет достаточно иметь аккаунт в социальной сети. Да, есть комментарий пресс-секретаря суда о том, что Жуков может публиковаться на страницах, принадлежащих не ему. Но размытая формулировка про деятельность, «схожую» с администрированием, фактически означает неограниченную свободу толкования действий осуждённого уголовно-исполнительной инспекцией и судом.

Жукову могут пересмотреть условный срок на реальный, даже если в его канале в Youtube появится видео, к которому он не имеет отношения. Пока шёл процесс, его канал обновляли его сторонники. И блогер может быть привлечен, даже если в новом видео не будет «экстремизма». Он же, как владелец канала, что признано судом, всё равно нарушит судебный запрет. В этом и смысл – лишить Жукова голоса, запретить ему критиковать власти и обращаться к молодежи».

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»