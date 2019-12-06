Ленобласть стала «рекордсменом» по ДТП на железнодорожных переездах

Октябрьская железная дорога подсчитала аварии на переездах за 2019 год. В ноябре не произошло ни одного, но за все одиннадцать месяцев года их было два десятка, в том числе с жертвами.

Как сообщает 6 декабря пресс-служба ОЖД, с января по ноябрь 2019 года на железнодорожных переездах в границах Октябрьской железной дороги произошло 20 ДТП. Причем 18 из них зафиксированы на переездах, которые оснащены звуковой и световой сигнализацией, предупреждающей о приближении поезда.

Из-за нарушений автомобилистами правил пересечения железной дороги пострадали 16 человек, пятеро из которых погибли, отмечают в компании. Среди жертв – машинист и его помощник, они погибли в июле при столкновении поезда с грузовиком в Псковской области. За тот же период 2018 года на переездах ОЖД случилось 23 происшествия.

Наибольшее количество ДТП за 11 месяцев 2019 года было зарегистрировано на переездах Ленинградской области – 8 случаев. Четыре случая произошли в Псковской области, три – в Тверской.



