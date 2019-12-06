Водителя в Кудрово отправили собирать денег на взятку, а он привел с собой собственную безопасность

Двоих инспекторов ГИБДД подозревают в вымогательстве крупной взятки во Всеволожском районе Ленобласти. Водителя они отпустили собирать деньги, а тот вместо этого пошел в управление собственной безопасности.

Как сообщает 6 декабря 47news, двух инспекторов Госавтоинспекции при исполнении задержали накануне в половине восьмого вечера на улице Строителей в Кудрово. За мгновение до этого сотрудники получили 100 тысяч рублей от владельца Toyota Land Cruiser 200.

Задержание стало точкой в череде следующих событий: водителя внедорожника остановили днем в том же Кудрово. Сотрудникам ДПС показалось, что VIN-номер кузова автомобиля изменён. По процедуре они должны были транспорт изъять и отправить на штрафстоянку. На деле же объявили таксу – 200 тысяч рублей, – пообещав отпустить на все четыре стороны. Водитель сделал вид, что согласился, но попросил времени на сбор суммы. А сам, оказавшись на свободе, поехал в полицию. Передача денег проходила под контролем сотрудников управления собственной безопасности.

Возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере, сопряжённом с вымогательством, группой лиц по предварительному сговору. Издание обращает внимание, что санкции статьи предполагают штраф в девяностократном размере от суммы взятки. В этом случае сотрудники ДПС должны будут государству 18 млн рублей. А еще статья предусматривает лишение свободы.



