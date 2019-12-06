СМИ: Ельцин «в шутку» предлагал развалить СССР до Беловежского соглашения. Его не поддержал даже Кравчук

Бывший вице-спикер Верховного совета РСФСР Сергей Бабурин рассказал, что Борис Ельцин предложил лидерам советских республик подумать о разделении еще весной 1991 года. Предложение не нашло поддержки.

«Первую попытку ликвидировать СССР Ельцин предпринял весной 1991-го. Это было в Москве, в перерыве одного из официальных совещаний. Против выступили тогдашние главы Верховных советов Казахстана и Белоруссии — Назарбаев и Дементей. Поколебавшись, их поддержал Кравчук!» – цитирует 6 декабря Бабурина КП.

По его словам, Ельцин попытался обернуть неудачное предложение в шутку. Бабурин настаивает, что президент СССР Михаил Горбачев знал о разговоре лидеров республик, однако ничего предпринимать не стал. Он предположил, что Горбачев был в курсе планов Ельцина, но сделал все, чтобы «заговор не провалился».

Ранее Горбачев изложил свою версию событий. По его мнению, руководителям республик хотелось власти, тогда как он был против развала Союза. «Возглавляло развал Союза российское руководство, ему не уступало украинское руководство, которое тоже стремилось к развалу страны», – отметил экс-президент СССР. По его оценке, важную роль в подписании Беловежского соглашения сыграл первый лидер независимой Украины Леонид Кравчук, однако главным был все-таки Борис Ельцин.

Напомним, что 8 декабря 1991 года подписи под Беловежским соглашением, помимо Кравчука, поставили в том числе президент РСФСР Борис Ельцин и председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич. Именно этот документ констатировал прекращение существования СССР как «субъекта международного права и геополитической реальности».



