Центр Петербурга встал из-за премьер-министра Монголии, мчавшего в Эрмитаж

Центр Петербурга перекрыли днём 6 декабря из-за премьер-министра Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха. Он ездил в Эрмитаж, где получил в дар камень.

О передвижениях монгольского политического деятеля «Фонтанке» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Как пишет ТАСС, в Эрмитаже премьеру подарили копию одного из древнейших памятников монгольской письменности – Чингисова камня XIII века. Ее разместят в создаваемом в Улан-Баторе музее Чингисхана.

«Мы настроены на то, чтобы всемерно поддерживать изучение деятельности Чингисхана, и я очень рад, что вы так бережно относитесь к моментам, связанным с историей нашей страны. Мы приняли решение в следующем году построить музей Чингисхана у нас в столице. Мы признательны вам, что именно к этому моменту вы дарите нам копию каменного письма с именем Чингисхана», – поблагодарил премьер-министр Монголии.





Чингисов камень – гранитная плита, датируемая 1224 – 1225 годами, с надписью: «Когда после завоевания сартаульского народа Чингисхан собрал нойонов всего монгольского улуса в местности Буха-Суджихай, Есунхэ выстрелил (из лука) на 335 саженей». Камень найден в XIX веке на городище Хирхира в Южной Сибири, в 1936 году его передали в Эрмитаж. Музей же сделал 3D-модель.

Ранее «Фонтанка» писала, что центр города частично перекрыт в районе Дворцовой площади.