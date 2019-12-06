Внушают оптимизм промышленность, строительство и торговля: Fitch считает, что ВВП России вырастет сильнее, чем ожидалось

Рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз роста российского ВВП на 2019 год с 1,2% до 1,4%. Также агентство повысило прогноз роста ВВП России на 2020 и 2021 годы с 1,9% до 2%.

Как говорится в докладе Global Economic Outlook, усиливается рост в промышленном секторе страны и строительстве, растут розничные продажи.

«Мы ожидаем, что инфляция остается близкой к целевому показателю в 4% в 2021 году. Снижение инфляционных рисков, снижение инфляционных ожиданий и ослабление мировой монетарной политики позволили ЦБ ускорить темпы своего цикла смягчения», – говорится в документе.

В агентстве ожидают, что ЦБ РФ снизит ставки на еще 50 базисных пунктов в 2020 году и будет держаться диапазона в 6 – 7%. А рубль, скорее всего, немного ослабнет в 2020 – 2021 годах из-за снижение цен на нефть, продолжения покупки иностранной валюты и геополитические риски.



