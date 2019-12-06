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06.12.2019 18:00
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Рецепт идеальной кухни

Кухня – это душа дома. И сейчас это главное помещение в квартире, где не только готовят, но и отдыхают, обмениваются мнениями, обсуждают, прошедший день, принимают решения.

Рецепт идеальной кухни

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Нередко кухня – показатель благосостояния. Ремонт в ней делают в первую очередь и дизайн продумывают с особой тщательностью.

Кухни в «Образцовых кварталах» имеют проектную площадь от 9 до 15 кв.м. Жилые комплексы «Образцовые кварталы» возводит в Пушкинском районе строительная компания «Терминал-Ресурс». В новостройках применены свободные планировки с возможностью объединения кухни с гостиной.

Модельная кухня

За сотни лет кухня прошла огромный путь от хозяйственного помещения до самого высокотехнологичного, а нередко и самого стильного места в доме. Были времена, когда в эту отдаленную комнату не ступала нога гостя. Кухня служила рабочим помещением для поваров и прислуги, блюда подавали в гостиную, и внешний вид кухни мало кого волновал.

Когда обязанности приготовления пищи легли на плечи хозяек дома, ситуация начала меняться. В середине ХIХ века американка Катарина Бичер произвела мини-революцию среди домохозяек. Она выпустила книгу под названием «Дом американской женщины». На иллюстрации была изображена «модельная кухня»: маленькое компактное помещение с рядами навесных шкафчиков, где все под рукой и легко управиться в одиночку. Идея получила развитие – австрийский архитектор Маргарет Шуте-Лихоцки разработала первый типовой проект функциональной встроенной кухни. Она получила название «франкфуртской» и была установлена в десяти тысячах квартир во Франкфурте. На этой миниатюрной (всего 6,5 кв.м.) кухне была рабочая поверхность, навесные шкафчики, вытяжка над плитой. Вся необходимая мебель и оборудование были одной высоты и размещались компактно в ряд, что позволяло организовать работу более рационально. Так интернациональная мечта всех женщин сбылась – на такой кухне появилась возможность почувствовать себя «инженером домашнего хозяйства», а не просто кухаркой.

Современная кухня

Дизайн современной кухни – это не столько удачно выбранная цветовая гамма и стиль, сколько продуманное сочетание деталей, которые упрощают жизнь, экономят время и приносят максимальный комфорт. В такой кухне найдется место для каждого, а готовить вкусные блюда легко и приятно. Модульный принцип кухонной мебели позволяет выбрать элементы, которые уместятся на любой площади и конфигурации. Это могут быть тумбы с единой столешницей, встраиваемая бытовая техника, шкафы с вращающимися элементами, карусельными полками, выдвижными рабочими поверхностями, подвесными лотками, дверцами с лифтами и доводчиками. Появляются новые функциональные приспособления. Как вам, например, специальная кормушка для домашних животных, которая выдвигается из нижнего цоколя гарнитура?

Степень комфорта теперь определяется предпочтениями и вкусами владельца. Чтобы не разочаровываться и не переплачивать, продумайте все детали будущего кухонного гарнитура, сделайте расчёт в нескольких компаниях и запросите подробную спецификацию, почитайте отзывы.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Образцовая кухня

Единого мнения, какие кухни лучше, не существует. Кроме того, что это дело вкуса, многое зависит от состава семьи, её традиций, потребностей и возможностей. Квартирография малоэтажных ЖК «Образцовые кварталы» предусматривает разные варианты планировок. Среди них есть квартиры с компактными квадратными кухнями, вытянутыми прямоугольными, есть просторные варианты с балконами и эркерами, в которых можно почувствовать себя на террасе загородного дома. В зависимости от конфигурации комнаты и предпочтений выбирают расположение мебели: линейное, угловое, П-образное, в две линии. Важно, что в «Образцовых кварталах» проектом предусмотрено объединение кухни и гостиной. Этой возможностью пользуются большие семьи и те, кто любит принимать гостей. Хозяйке не придется бегать из комнаты на кухню, ужины становятся уютнее, а времени для совместного досуга становится больше. Два окна делают кухню-гостиную светлее. Семьи с маленькими детьми оценят еще один плюс: пока родители готовят, неугомонные малыши остаются у них на глазах, под контролем. Если есть необходимость, кухню и гостиную легко отделить друг от друга – полноценной стеной (появляется изолированная комната) либо легкой, например, скандинавской, перегородкой. Оригинально может быть устроена обеденная зона: круглый стол в центре, уголок с диваном, барная стойка.

Готовые и строящиеся квартиры от застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1 (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

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