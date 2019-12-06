Петербург ждут мокрые и ветреные выходные. Маленькая надежда на солнце появится только в воскресенье

Погода не для прогулок накроет Петербург в выходные. За капризами стихии лучше наблюдать из дома.

Об усилении ветра в субботу, 7 декабря, предупреждает городское МЧС со ссылкой на синоптиков. Порывы достигнут 12 метров в секунду. Днём в прибрежных районах ожидается ветер до 15 м/с. Температура воздуха составит +5 градусов. В течение дня прогнозируется дождь.

По прогнозу Северо-Западного гидрометцентра, в воскресенье, 8 декабря, в Петербург придёт облачная погода с прояснениями. Ветродуй продолжится, его дополнят мокрый снег и дождь. Столбик термометра поднимется до +3.



