Лахта Центр попал в финалисты международной премии CTBUH Award of Excellence

Небоскреб штаб-квартиры «Газпрома» на Приморском шоссе в Петербурге вышел в финал ежегодной международной премии CTBUH Award of Excellence, которая присуждается проектам в области высотного, инновационного строительства и городского развития. Информация об этом 6 декабря появилась на сайте Лахта Центра.

В шорт-лист попали более 60 проектов. Лахта Центр вышел в финал по пяти номинациям, в частности «Лучшее высотное здание», «Выполнение инженерно-проектных работ: фасад высотных зданий», «Строительное проектирование высотных зданий», «Строительство высотных зданий» и «Геотехническое проектирование высотных зданий».

Конкурируют с Лахта Центром пекинский небоскреб CITIC Tower высотой 525 метров, 425-метровый Сучжоу IFS, расположенный в одноименном китайском городе, 445-метровая высотка The Exchange 106, расположенная в Куала-Лумпуре и 530-метровый финансовый центр CTF в Тяньцзине.

Финалистам премии предстоит защитить проекты на CTBUH 2020 Tall + Urban Innovation Conference за звание «Лучший в категории». Кроме того, по итогам конкурса выберут «Лучшее в мире высотное здание 2020 года».

Высота Лахта Центра составляет 462 метра, это самое высокое здание в Европе. Его общая площадь — 400 тыс. кв. м.



