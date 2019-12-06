Банк «Санкт-Петербург» станет партнером Российского экспортного центра в Северо-Западном регионе

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

6 декабря состоялся визит представителей Российского экспортного центра во главе со старшим вице-президентом РЭЦ Алексеем Кожевниковым в Санкт-Петербург.

В рамках визита РЭЦ совместно с Банком «Санкт-Петербург» запустил серию мероприятий в рамках реализации комплексных акселерационных программ для экспортеров. Так, 6 декабря в Банке «Санкт-Петербург» прошел семинар для бизнеса Северо-Западного региона при участии старшего вице-президента РЭЦ Алексея Кожевникова и других топ-менеджеров Российского экспортного центра. Во время бизнес-семинара клиентам Банка были представлены совместные акселерационные программы РЭЦ и Банка «Санкт-Петербург», примеры по льготному финансированию экспортеров, по выходу на электронные торговые площадки и другие инструменты государственной финансовой и нефинансовой поддержки во внешнеэкономической деятельности.

Это мероприятие стало первым шагом в реализации Соглашения, подписанного между АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) и Банком «Санкт-Петербург» 14 ноября в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России». Документом предусмотрены создание и совместная реализация Банком и РЭЦ акселерационных программ, направленных на развитие экспортного потенциала российских организаций.

«Уверен, что партнерство с РЭЦ станет плодотворным и взаимовыгодным как для Банка, который открывает для себя новые направления во внешнеэкономической деятельности, так и для самого РЭЦ, который нашел в нашем лице надежного партнера по поддержке экспортеров на Северо-Западе страны. А также это сотрудничество будет плодотворным и для представителей бизнеса – вместе с РЭЦ в рамках акселерационных программ мы готовы делиться уникальной экспертизой в части развития экспертно-ориентированных компаний», – отметил заместитель председателя правления Банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.)

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