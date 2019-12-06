Апраксин двор должен сменить хозяев. Суд поддержал предписание ФАС о возвращении комплекса КИО

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал законность актов, выданных петербургским УФАС комитету имущественных отношений (КИО) в отношении зданий Апраксина двора. Как сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства, такое решение было принято 3 декабря 2019 года. Речь идет о том, чтобы забрать управление комплексом из рук принадлежащего городу АО «Апраксин двор» и вернуть его самому комитету.

АО «Апраксин двор» еще в 2016 году без проведения торгов получило 136 объектов, расположенных на территории «Апраксина двора с Мариинским рынком (бывшим Щучьим двором)». По мнению УФАС, организация и комитет нарушили условия предоставления госпреференции. Так, в целях передачи указывались «сохранение, использование, популяризация и госохрана объектов культурного наследия».

Но по факту КИО передало в доверительное управление только 82 объекта, а мероприятия по сохранению были начаты только в отношении 11 зданий. Культуру и искусство в «Апраксином дворе» развить не удалось, более того, АО планировало передать свои обязанности третьим лицам – инвесторами хотели стать несколько компаний-арендаторов.

По мнению УФАС, комитет имущественных отношений и АО «Апраксин двор» нарушили ч.2 ст.19 и п.1 ч.1 ст. 20 Закона о защите конкуренции. В июле ведомство выдало предписание о возвращении объектов КИО. Смольный обжаловал решение в суде, но арбитраж оставил его в силе.





Апраксин двор насчитывает 57 корпусов общей площадью 170 тыс. кв. м. В собственности Петербурга находятся примерно две трети недвижимости (107 тыс. кв. м). Крупнейшим частным владельцем является Концерн «Питер», которому принадлежат 43 тыс. кв. м торговой площади. Еще около 20 тыс. кв. м находятся в руках других предпринимателей, в том числе ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик».

В 2018 году Смольный сообщил, что концерн «Питер» готов взять на себя реконструкцию Апраксина двора и вложить в проект 5,1 млрд рублей. Но передача зданий инвестору затянулась: предоставить объект культурного наследия целевым способом не разрешает закон, а в торгах инвестор участвовать не готов.