Сотрудники ФСИН запустили акцию «Бездомный полк» с требованием обеспечить их жильем. Петербург может присоединиться

Пенсионеры и сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний записали видеообращение на Поклонной горе в столице, дав начало всероссийской акции протеста против выселения работников из ведомственного жилья без предоставления другого.

Фото: кадр из видео/Союз сотрудников ФСИН/vk.com

«Мы требуем от руководства страны выполнения взятых на себя обязательств по обеспечению нас жильем. Сотрудники и пенсионеры в настоящий момент этого права лишены. Данное право принадлежит только генералам», – говорится в опубликованном 6 декабря ролике в группе Союза сотрудников ФСИН «ВКонтакте».

Фото: кадр из видео/Союз сотрудников ФСИН/vk.com





Собравшиеся настаивают, что за годы службы некоторые из них заслужили только «статус бомжа России». При этом, по их мнению, руководство не считает, что эта проблема существует.

«Но знайте, генералы главка, не будет счастья и достатка, где страдает ваш народ», – говорит один из участников акции «Бездомный полк».

В видео появляется также изображение экс-главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Реймера, которого в июне 2017 года признали виновным в хищении почти 3 млрд рублей и приговорили к 8 годам лишения свободы. В этом году его отказались выпустить по УДО.

«Это первый, московский ролик, который передает эстафету Санкт-Петербургу, ролик выйдет в группе 8 декабря 2019 года. Питер передает эстафету России, ролик выйдет в группе 11 декабря 2019 года», – сообщается в «Союзе сотрудников ФСИН».