Авто Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+3°C
/ Завтра: +4
$ 63.72р
70.76р
16:34 06.12.2019
Расширенный поиск

Общество
06.12.2019 14:34
Печать

Сотрудники ФСИН запустили акцию «Бездомный полк» с требованием обеспечить их жильем. Петербург может присоединиться

Пенсионеры и сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний записали видеообращение на Поклонной горе в столице, дав начало всероссийской акции протеста против выселения работников из ведомственного жилья без предоставления другого. 

Фото: кадр из видео/Союз сотрудников ФСИН/vk.com

«Мы требуем от руководства страны выполнения взятых на себя обязательств по обеспечению нас жильем. Сотрудники и пенсионеры в настоящий момент этого права лишены. Данное право принадлежит только генералам», – говорится в опубликованном 6 декабря ролике в группе Союза сотрудников ФСИН «ВКонтакте».

Фото: кадр из видео/Союз сотрудников ФСИН/vk.com


Собравшиеся настаивают, что за годы службы некоторые из них заслужили только «статус бомжа России». При этом, по их мнению, руководство не считает, что эта проблема существует.  

«Но знайте, генералы главка, не будет счастья и достатка, где страдает ваш народ», – говорит один из участников акции «Бездомный полк». 

В видео появляется также изображение экс-главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Реймера, которого в июне 2017 года признали виновным в хищении почти 3 млрд рублей и приговорили к 8 годам лишения свободы. В этом году его отказались выпустить по УДО. 

«Это первый, московский ролик, который передает эстафету Санкт-Петербургу, ролик выйдет в группе 8 декабря 2019 года. Питер передает эстафету России, ролик выйдет в группе 11 декабря 2019 года», – сообщается в «Союзе сотрудников ФСИН».

 

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
      06.12.2019 15:35

      «Петербургская Недвижимость» — партнер года банка «Открытие»

      Банк подвел итоги 2019 года и вручил компании «Петербургская Недвижимость» и холдингу Setl Group главные призы в номинации «Партнер года».
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      06.12.2019 14:05

      Банк «Санкт-Петербург» станет партнером Российского экспортного центра в Северо-Западном регионе

      6 декабря состоялся визит представителей Российского экспортного центра во главе со старшим вице-президентом РЭЦ Алексеем Кожевниковым в Санкт-Петербург.
      Фото предоставлено АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»
      06.12.2019 13:21

      «Строительный трест» в четвертый раз стал обладателем золотого знака «Надежный застройщик России»

      В рамках IV Всероссийского Саммита «Надежный застройщик России», проходившего в этом году в «Президент-Отеле» Управления делами Президента России, состоялась церемония вручения золотых знаков за высочайшие показатели в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства по результатам гражданского и государственного контроля.
      ПСК
      06.12.2019 12:12

      ГК «ПСК» стала обладателем звания «Надежный застройщик России 2019»

      ГК «ПСК» получила «Золотой знак общественного контроля в долевом строительстве» и статус надежного застройщика России в Санкт-Петербурге.
      ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
      06.12.2019 10:35

      В Парголово построили очередное социальное жилье

      Строительная компания "Дальпитерстрой" сдала в эксплуатацию два жилых дома в Парголово. Больше половины квартир в них - социальные.
      фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      05.12.2019 18:00

      Зимние забавы в Царском селе

      В этом году зима пришла ровно по календарю. Зимние забавы всегда были в почёте у пушкинцев. В них с удовольствием принимали участие и царские особы, и простые горожане.
      Setl Group
      05.12.2019 17:04

      В Петербурге открылся новый сервис по аренде квартир: «ПН-Аренда»

      Компания «Петербургская Недвижимость» открыла направление «ПН-Аренда» для собственников жилья. Сервис предполагает полное сопровождение на всех этапах сдачи: от подготовки квартиры и профессиональной фотосъемки до заключения и продления договора аренды.
      ПАО МКБ
      05.12.2019 15:10

      МКБ и ПАО «НГК «Славнефть» начали взаимодействие через «Транзит 2.0»

      Московский кредитный банк (МКБ) и нефтяная компания «Славнефть» начали взаимодействие на базе единой платформы обмена финансовыми сообщениями «Транзит 2.0.» Национального расчетного депозитария (НРД).
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      05.12.2019 13:49

      Управляющая компания «Эксплуатация ГС-СПб» открыла Единый центр обращения жителей

      Дочерняя структура компании «Главстрой Санкт-Петербург» — УК «Эксплуатация ГС-СПб» — открыла Единый центр обращения жителей.
      Фото предоставлено АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»
      05.12.2019 13:00

      «Строительный трест» поддержал танцевальный фестиваль Crystal Ball 2020

      Компания «Строительный трест» выступит официальным партнером Открытого международного танцевального фестиваля Crystal Ball 2020, который пройдет с 25 по 26 января в Санкт-Петербурге, в бальном зале отеля Corinthia на Невском проспекте.
      ГК «КВС»
      05.12.2019 10:42

      ГК «КВС» представила новую программу для покупки квартир «Ипотека в рассрочку»

      Покупателям квартир в жилых комплексах ГК «КВС» доступна новая удобная программа оплаты «Ипотека в рассрочку». Программа позволяет снизить ежемесячный платеж по ипотеке в период строительства дома в два раза.
      Группа «Эталон»
      05.12.2019 10:23

      Начались продажи коммерческих помещений в ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон»

      Открыты продажи встроенных коммерческих помещений в новом проекте Группы «Эталон» – ЖК Галактика Pro, который реализуется в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в непосредственной близости от станций метро «Балтийская» и «Фрунзенская».