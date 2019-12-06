В центре Петербурга перекрыли набережные. В Пулково летит спецборт

Неожиданные для водителей перекрытия собирают пробки в центре Петербурга днем 6 декабря. В ГИБДД предупреждают, что ближайшие два дня в городе могут приостанавливать движение.

Центр Петербурга «опять встал в пробках из-за гостей», жалуются читатели «Фонтанки». В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидцы сообщают, что в 12:40 сотрудники ГИБДД перекрыли движение по Кутузовской и Дворцовой набережным и по Троицкому мосту.





По данным «Яндекс.Пробок», движение в районе переправы затруднено, собрались пробки на набережных и на Садовой улице. Автомобилисты рекомендуют объезжать.

В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что сегодня и завтра в Петербурге, особенно в центре, возможны временные ограничения движения с ручным регулированием.

По данным «Фонтанки», в аэропорт «Пулково» летит спецборт. Отметим, что сегодня в Петербурге проходит второй день Арктического форума.