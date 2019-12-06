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Власть
06.12.2019 14:04
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Губернатор Петербурга Александр Беглов назначил главой своего аппарата главного по охране

Главой аппарата губернатора Петербурга стал Юрий Смирнов, который до сих пор работал заместителем руководителя этой структуры. Решение об этом принял 6 декабря глава города Александр Беглов.

На работу в администрацию Петербурга Юрий Смирнов перешёл вместе с Александром Бегловым в октябре прошлого года. Он сопровождает губернатора на всех мероприятиях.

Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе петербургской администрации, до сих пор Юрий Смирнов курировал в аппарате губернатора вопросы безопасности. Он также отвечал за организацию работы приемной губернатора и вел его график.

Накануне, 5 декабря, должность главы аппарата губернатора Петербурга покинула Ирина Ган. Она перешла на пост заместителя губернаторской администрации, где собирается координировать работу аппаратов заместителей главы города. Ирина Ган тоже пришла в Смольный после того, как врио губернатора стал Александр Беглов. Сперва она заняла должность советника главы города по взаимодействию со СМИ, но впоследствии перешла на менее публичную работу.


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