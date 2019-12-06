Суды Петербурга возвращаются к работе, но проверки не завершены

Октябрьский районный суд Петербурга возвращается к работе днем 6 декабря. Опасных предметов и взрывчатых веществ не найдено, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Об эвакуации из Октябрьского стало известно час назад.

Несколько минут назад появилась информация, что на улицу отправились из Фрунзенского.

Ранее сообщалось о проверках в Петродворцовом, Куйбышевском, Приморском, Московском, Выборгском, Сестрорецком и Горсуде.





Напомним, сегодня седьмой день волны минирований в Петербурге. Начинаются эвакуации, как правило, с судов.