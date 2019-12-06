Телефонные мошенники атаковали клиентов Сбербанка: зафиксированы 2,5 млн случаев

Начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский заявил, что количество телефонных звонков клиентам от мошенников за два года выросло в 15 раз. И это только известные случаи. Только за 2019 год в банке 2,5 млн случаев. В 2017-м их было 160 тысяч.

Как рассказал Сергей Велигодский 6 декабря «Коммерсанту», изменилась сама технология мошенничеств. И если раньше у клиента пытались выведать данные, чтобы самостоятельно провести незаконную операцию, то теперь мошенники предпочитают использовать для совершения денежного перевода жертву. Они освоили технологию подмены телефонного номера, чтобы жертва видела входящий звонок с номера телефона, которым пользуется банк.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян. У банкоматов теперь разыгрывается мини-спектакль.



