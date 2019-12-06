Сделка не удалась. Продавца телефона избили и обобрали в Петербурге

Уроженца Узбекистана похитили и избили 5 декабря в Петербурге. Над молодым человеком измывались ради двух мобильных телефонов.

Как стало известно «Фонтанке», 21-летний безработный гражданин Узбекистана продавал телефон в «Одноклассниках». Когда ему позвонил предполагаемый покупатель, мужчины переговорили о товаре на узбекском языке и договорились о встрече. У станции метро «Удельная» продавца посадили в машину, где уже ждали трое незнакомцев азиатской внешности. Они забрали телефон силой, заверили, что везут технику на проверку. Похищенный спорил, требовал денег за покупку, но незнакомцы его в ответ избили. Пока ехали, один из злоумышленников также забрал у похищенного второй мобильный. Разбойники высадили измученного у Новоорловского парка и скрылись. Пострадавшему помог водитель автобуса, он вызвал полицию. Через некоторое время со счета потерпевшего через телефон списали более 18 тысяч рублей.

Преступникам на вид было не больше 25.

Напомним, в конце ноября 24-летнего безработного уроженца Узбекистана также похитили в Петербурге и избили в лесу. Ему угрожали расправой, а отпустили только после того, как он перевел деньги на счет злоумышленников.



