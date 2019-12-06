Силовики объявили о задержании главаря банды, убившей начальника Центра «Э» Ингушетии

Силовики пресекли деятельность организованной преступной группы, убившей начальника Центра «Э» ингушского МВД Ибрагима Эльджаркиева.

Как сообщает пресс-служба СКР, 6 декабря в ходе спецоперации был задержан руководитель банды Хасан Полонкоев и пять участников. В настоящее время продолжается розыск иных лиц, причастных к нападению, добавили в СК.

Напомним, силовика и его брата, работавшего врачом в столичной клинике, расстреляли 2 ноября во дворе дома на улице Академика Анохина. преступление попало на видео. Убийца выпустил в полицейского и его родственника не меньше десяти пуль.

Ранее в СМИ появилась информация, что убийство главы ингушского Центра «Э» привело к одной из самых закрытых сект в России – секте баталхаджинцев.



