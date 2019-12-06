Святое Евангелие и двухместная палата. Историк Соколов только в канун нового года покинет больницу для душевнобольных

Представители ОНК Москвы снова навестили петербургского историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей возлюбленной и надругательстве над ее телом. В центре Сербского он в одиночестве читает религиозную литературу.

«Соколов сейчас находится в наблюдательных палатах в центре имени Сербского, соседа у него нет, палата двухместная. Он много читает, ждет своего адвоката. Не знаю, как Соколов относился ранее на воле к вере, но среди книг было замечено Святое Евангелие. Олег Соколов высказал недовольство тем фактом, что у него на ночь забирают очки», – заявил 6 декабря РИА Новостям ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Мельников.









На прошлой неделе Соколова перевели из петербургского СИЗО-1 (Кресты-2) в московский изолятор для дальнейшего направления в центр Сербского на психолого-психиатрическую экспертизу. Там он, по словам Мельникова, по предварительной информации, пробудет до 31 декабря.



