Святое Евангелие и двухместная палата. Историк Соколов только в канун нового года покинет больницу для душевнобольных
Представители ОНК Москвы снова навестили петербургского историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей возлюбленной и надругательстве над ее телом. В центре Сербского он в одиночестве читает религиозную литературу.
«Соколов сейчас находится в наблюдательных палатах в центре имени Сербского, соседа у него нет, палата двухместная. Он много читает, ждет своего адвоката. Не знаю, как Соколов относился ранее на воле к вере, но среди книг было замечено Святое Евангелие. Олег Соколов высказал недовольство тем фактом, что у него на ночь забирают очки», – заявил 6 декабря РИА Новостям ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Мельников.
На прошлой неделе Соколова перевели из петербургского СИЗО-1 (Кресты-2) в московский изолятор для дальнейшего направления в центр Сербского на психолого-психиатрическую экспертизу. Там он, по словам Мельникова, по предварительной информации, пробудет до 31 декабря.
Справка:
Следственный комитет 11 ноября официально предъявил Олегу Соколову обвинение в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко (ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»). 12 ноября глава СК Александр Бастрыкин направил в Петербург криминалистов для проверки информации о том, что Соколов ранее уже избивал другую ученицу. В квартире Соколова на Мойке, 82, утром 9 ноября была обнаружена только голова женщины. Огромный мешок, еще один поменьше и черный пакет сброшены в реку ночью накануне. С рюкзаком, где были женские кисти, Соколова вытащили из воды утром субботы. Тело смогли найти только в понедельник. На допросе он рассказал, что в дальнейшие планы входило самоубийство: казнить себя якобы собирался в Петропавловской крепости в мундире Наполеона Бонапарта. Олег Соколов — бывший доцент кафедры истории Санкт-Петербургского университета, кавалер ордена Почетного легиона, именитый ученый, автор множества работ о Наполеоне, увлечен реконструкциями эпохи полководца. После убийства Анастасии Ещенко Олега Соколова с позором лишили членства в лионском Институте социологических, экономических и политических наук. Российское военно-историческое общество попыталось избавиться от доцента тайно: удалив его имя со своего сайта. Соколова также могут лишить ордена Почетного легиона, из петербургского университета его уволили «за аморальное поведение».