Происшествия
Фигуранту «московского дела» Владимиру Емельянову дали два года условно
В Мещанском столичном суде огласили приговор ещё одному участнику «московского дела» Владимиру Емельянову. Он признан виновным в том, что применил насилие в отношении представителя власти на летней акции протеста, потянув за форму служащего Нацгвардии и «силой удерживая его». 27-летний мерчандайзер, так же как ранее и Егор Жуков, получил условный срок — два года.
Судья объявила, что исправление возможно без реального лишения свободы. Также относительно мягкое наказание объяснили помощью родственникам — Емельянов помогает бабушке и прабабушке, больше родных у них нет.
Потерпевший от действий Емельянова правоохранитель ранее признал, что не видел, кто именно схватил его за бронежилет, и не хотел бы, чтобы кого-то строго наказывали. Сам Владимир вину не признал: говорит, был растерян, не хотел причинить боль сотруднику и лишь помогал человеку, которого задерживали в тот момент.
Как 6 декабря передаёт «Медиазона», в Мещанском районном суде и на улице вокруг собрались сотни людей. Коридоры были переполнены. Среди пришедших оказались Алексей Навальный, Илья Яшин и бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло. Он поддерживал бабушку Емельянова.
Сегодня же в столице было озвучено решение по делу Егора Жукова. Благодаря общественному резонансу студент ВШЭ получил три года условно. Пока москвичи аплодировали, радовались такой победе и общались с Жуковым, другим фигурантам «московского дела» – Павлу Новикову и Никите Чирцову – вынесли более жесткие приговоры. Новикова обязали выплатить штраф в размере 120 тысяч рублей, Чирцова приговорили к году колонии.
Справка:
Серия митингов, в том числе несогласованных, прошла в Москве летом 2019 года. Самой массовой по задержаниям стала акция 27 июля. После нее было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках и несколько дел по 318-й статье, о насилии в отношении полиции. Все вместе эти эпизоды в прессе называют «московским делом». Самым громким приговором стал реальный срок актеру Павлу Устинову, его задержали 3 августа возле метро, когда он смотрел в телефон. Под давлением общественности приговор был смягчен и заменен на условный срок. Всего в деле 19 фигурантов, в том числе за твит Владислав Синица получил пять лет колонии, к 4 годам приговорен Константин Котов – ему вменили неоднократное нарушение правил проведения митингов, это второй случай в России (первым был Ильдар Дадин, он просидел в колонии больше года и был оправдан по требованию Конституционного суда).