Фигуранту «московского дела» Владимиру Емельянову дали два года условно

В Мещанском столичном суде огласили приговор ещё одному участнику «московского дела» Владимиру Емельянову. Он признан виновным в том, что применил насилие в отношении представителя власти на летней акции протеста, потянув за форму служащего Нацгвардии и «силой удерживая его». 27-летний мерчандайзер, так же как ранее и Егор Жуков, получил условный срок — два года.

Судья объявила, что исправление возможно без реального лишения свободы. Также относительно мягкое наказание объяснили помощью родственникам — Емельянов помогает бабушке и прабабушке, больше родных у них нет.

Потерпевший от действий Емельянова правоохранитель ранее признал, что не видел, кто именно схватил его за бронежилет, и не хотел бы, чтобы кого-то строго наказывали. Сам Владимир вину не признал: говорит, был растерян, не хотел причинить боль сотруднику и лишь помогал человеку, которого задерживали в тот момент.

Как 6 декабря передаёт «Медиазона», в Мещанском районном суде и на улице вокруг собрались сотни людей. Коридоры были переполнены. Среди пришедших оказались Алексей Навальный, Илья Яшин и бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло. Он поддерживал бабушку Емельянова.

Сегодня же в столице было озвучено решение по делу Егора Жукова. Благодаря общественному резонансу студент ВШЭ получил три года условно. Пока москвичи аплодировали, радовались такой победе и общались с Жуковым, другим фигурантам «московского дела» – Павлу Новикову и Никите Чирцову – вынесли более жесткие приговоры. Новикова обязали выплатить штраф в размере 120 тысяч рублей, Чирцова приговорили к году колонии.



