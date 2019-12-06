В Москве задержали директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова

Директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова задержали сотрудники полиции в Москве 6 декабря. Об этом сообщал сам Жданов в твиттере.

Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш уточнила, что Жданова задержали у офиса. Причина интереса полиции неясна.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование о перелётах супруги премьера-министра России Дмитрия Медведева. По данным ФБК, Светлана Медведева пользовалась в 2012–2018 годах частным самолетом Bombardier Global Express 5000 за $50 млн.

Накануне глава кабмина дал пресс-конференцию. В диалог с ним вступили блогер Анастасия Ивлеева и комик Тимур Батрутдинов, вопрос о перелётах супруги задан не был.



