«Строительный трест» в четвертый раз стал обладателем золотого знака «Надежный застройщик России»

Фото предоставлено АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

В рамках IV Всероссийского Саммита «Надежный застройщик России», проходившего в этом году в «Президент-Отеле» Управления делами Президента России, состоялась церемония вручения золотых знаков за высочайшие показатели в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства по результатам гражданского и государственного контроля.

Объединение «Строительный трест» в четвертый раз стало обладателем звания «Надежный застройщик России». До этого награды вручались компании в 2015, 2017 и 2018 годах.

Число номинантов в 2019 году составило 330 застройщиков из разных регионов России. При этом Фондом Развития механизмов гражданского контроля было проверено несколько тысяч строящихся жилых комплексов на предмет соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства. Сбор информации осуществлялся из открытых источников, а также в отделах продаж методом «тайный покупатель». В соответствии с 214-ФЗ рассматривались документы, которые должны быть предъявлены покупателю для ознакомления: проектная декларация, права на земельный участок, кадастровый паспорт земельного участка, разрешение на строительство, типовой договор на покупку квартиры.

Фондом была разработана 10-балльная рейтинговая система надежности объектов строительства, основной смысл которой заключается в том, чтобы на основе информированности потенциальных покупателей о соответствии сопроводительной документации новостроек действующему законодательству, стимулировать спрос на объекты, в которых права покупателей максимально защищены. В Санкт-Петербурге критерии гражданского и государственного контроля выполнили 11 компаний, в том числе объединение «Строительный трест».

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»