Роскачество опровергло «намеренный обман» россиян при продаже разных по составу товаров одного бренда в РФ и на Западе

Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» прокомментировала СМИ резонансное исследование ФАС о том, что товары под одним названием могут отличаться по составу на российском и западных рынках.

«Делать вывод о намеренном обмане потребителей некорректно», – цитирует 6 декабря Роскачество ТАСС.

В организации отметили, что иногда производители меняют состав продукции из-за нормативных требований в той или иной стране. Нормы в ЕС и России разные. В Роскачестве уже замечали, что состав, например, пива и кетчупа под одним брендом может отличаться в зависимости от того, где товар куплен.

Напомним, что ранее ФАС выявила различия в составе шоколада Lindt и стиральных порошков Persil и Ariel.





Подробнее о «двойных стандартах международных брендов» читайте в материале «Фонтанки».

Напомним, что так называемый geographical split – явление, при котором крупный производитель в силу разных причин производит под одним брендом разные по составу продукты для различных стран и регионов. В прошлом году в ЕС разразился скандал, когда жители Восточной Европы выяснили, что платят за аналогичные товары больше или столько же, как и на Западе, однако качество у них хуже. Еврочиновники обещали такую практику прекратить.