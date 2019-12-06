В выходные в Петербурге и Ленобласти будут ловить пьяных водителей

Госавтоинспекция Петербурга и Ленинградской области проведет в декабре 2019 года сразу несколько рейдов по выявлению пьяных водителей. Первые пройдут уже в ближайшие выходные.

Как сообщают в отделе пропаганды УГИБДД, в ночь с 6 на 7 декабря и с 20 на 21 декабря инспекторы ДПС будут проверять водителей во всех районах Петербурга. А в ночь с 7 на 8 декабря и с 21 на 22 декабря рейды пройдут в Ленинградской области.

За прошедшие месяцы 2019 года сотрудники ДПС задержали в Петербурге 4304 водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. На дорогах Ленобласти их было задержано 2894.

В ГИБДД напоминают, что за «пьяную» езду или передачу управления транспортным средством лицу в состоянии опьянения, согласно ст. 12.8 КоАП РФ, предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение уже наступает уголовная ответственность.



