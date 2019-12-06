Путин проведет отдельную встречу с Зеленским в Париже

Владимир Путин проведет отдельную встречу с Владимиром Зеленским в Париже 9 декабря, двусторонние переговоры президентов Украины и России подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент России планирует провести отдельные встречи с лидерами стран «нормандской четверки», в том числе с украинским коллегой Владимиром Зеленским, на ближайшем саммите в Париже", – заявил он, сообщает ТАСС.

Российский лидер едет на саммит в «нормандском формате» с серьезным настроем, заверил Песков. Он также намерен провести важные двухсторонние встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Кремль ожидает от встречи лидеров государств шагов по урегулированию ситуации в Донбассе и недопущению размывания «Минска-2».

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе.



