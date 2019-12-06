Баскетболист "Зенита" Андрей Зубков объявил о помолвке с бывшей женой солиста группы «Иванушки International»

Форвард баскетбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрей Зубков и Марина Григорьева-Апполонова, бывшая супруга солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова, объявили о помолвке.

Об этом баскетболист написал в своем инстаграме: «Вместе навсегда» – и прикрепил фото, на котором он изображен со своей избранницей, показывающей безымянный палец с кольцом.

Мария также публиковала аналогичное сообщение в своем аккаунте. Отметим, что у девушки в разы больше подписчиков, чем у ее избранника: 700 тысяч человек у нее против 12,4 у него.





Мария и Андрей Григорьевы-Апполоновы объявили о разводе в сентябре 2019 года. Супруги прожили вместе около 17 лет, однако инициатором разрыва стала Мария. У пары двое сыновей.

Отметим, что первая жена Андрея Григорьева-Апполонова Мария Лопатова – дочь чемпиона мира по баскетболу Андрея Лопатова.