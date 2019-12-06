Петербургские депутаты предложат Госдуме не запрещать виноделам использовать импортное сырье

Комитет по законодательству петербургского парламента предварительно одобрил проект поправки в федеральный законопроект, которая разрешает называть вином напитки, произведенные на российских заводах из импортного сырья. Это решение депутаты приняли на заседании комитета 6 декабря, передает корреспондент «Фонтанки».

Недавно Госдума начала рассматривать законопроект, который устанавливает ограничения для производителей вина в России. Инициативу внесли депутаты федерального парламента от нескольких партий (в том числе лидер фракций «Единая Россия» Сергей Неверов и ЛДПР Владимир Жириновский). В частности, их законопроект запрещает российским предприятиям использовать для производства вин сырье, привезенное из-за рубежа. Однако точь-в-точь такие же напитки, созданные за рубежом, имеют право называться вином, и это «ставит отечественных производителей в явно невыгодное положение», говорится в пояснительной записке к проекту поправок, разработанному петербургскими депутатами.

В поддержку инициативы комитета по законодательству городского парламента выступил гендиректор компании «Игристые вина» Юрий Дудко — его предприятие работает в Петербурге и производит шампанское преимущественно из импортного материала. Он объяснил, что в России винограда не хватает: даже тем компаниям, которые производят вино на юге страны и владеют большими виноградниками, приходится покупать сырье за рубежом. Юрий Дудко попросил депутатов принять этот проект как можно скорее, чтобы уже к 18 декабря он поступил в Госдуму — это последний день приема поправок к законопроекту. По словам председателя комитета по законодательству Дениса Четырбока, инициативу о направлении поправки в федеральный парламент Заксобрание может рассмотреть уже на ближайшем заседании 11 декабря.



