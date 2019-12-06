Не взлетели. "Евросиб" отсудил у псковских властей 35 млн рублей, вложенных в местный аэропорт

Петербургский бизнесмен Дмитрий Никитин, владелец группы "Евросиб", добился в суде возврата 35 миллионов рублей, вложенных в проект реанимации АО "Псковавиа" – псковского аэропорта и местной авиакомпании.

Решение суда от 2 декабря размещено в базе судебных решений сегодня. Из него следует, что выданный псковичам заём 33,5 млн рублей надо вернуть и еще добавить почти 2 млн рублей процентов.

"Евросиб" планировал сделать в Пскове региональный авиаузел и привлекать туда лоукостеров. Он должен был стать частью крупного проекта по развитию региональной авиации на базе маленьких аэропортов, который стартовал с покупки "Евросибом" воздушной гавани в Сиверской. Взамен предприниматели требовали отдать себе принадлежащие областным властям Пскова здания и другие активы аэропорта. Его совокупные долги оценивались в 400 млн рублей, а стоимость активов была в разы меньше. В 2018 году подконтрольное "Евросибу" АО "Аэропорт Сиверский" выиграло конкурс по продаже 75% акций "Псковавиа" за 55 млн рублей.

Но спасти гибнущую авиаотрасль Псковщины петербургскому миллиардеру не удалось – планы петербуржцев разошлись со взглядами на то, как надо развивать аэропорт и маршрутную сеть. Со ссылкой на местные власти СМИ сообщали о планах инвестора вложить 1,2 млрд рублей, восстановить разрешения на полеты для авиакомпании и запустить рейсы из Пскова. Однако Дмитрий Никитин с этим был не согласен и попытался донести до чиновников другую точку зрения: долгов больше, чем ему говорили перед аукционом, еще больше – организационных проблем. Так что лучший способ решить проблему – ликвидировать тонущее юрлицо, а его имущество передать "чистому" ООО «Псковавиасервис».





Тем не менее власти Псковской области решили, что это не лучший вариант, отменили итоги аукциона и вернули в свою собственность акции "Псковавиа". Поскольку именно областная казна сейчас единственный владелец компании, выходит, ей и расплачиваться за долги перед "Евросибом".

Параллельно с этим – экономическим – процессом развивался куда более криминальный сценарий. Во-первых, правоохранительные органы изучают причины краха компании, а во-вторых, осенью 2019 года с поличным при передаче взятки была задержана замглавы судебных приставов Петербурга Марина Окрушко. По версии следствия, она пыталась передать 4 млн рублей своему псковскому коллеге за ускорение передачи на торги имущества "Псковавиа".