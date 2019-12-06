С Байконура успешно стартовал "Союз". "Прогресс" везет космонавтам новогодние подарки

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13", которому предстоит доставить новогодние подарки для экипажа Международной космической станции, успешно стартовала с космодрома Байконур, трансляция пуска ведется на сайте Роскосмоса.

#ПрогрессМС13: 528 секунд ? грузовой корабль выведен на целевую орбиту! Его стыковка с Международной космической станцией запланирована на 9 декабря в 13:38 мск.



Спасибо, что провели этот день с нами! pic.twitter.com/BlArrfYXi5 — РОСКОСМОС (@roscosmos) 6. Dezember 2019





На сайте Роскосмоса сообщается, что грузовой корабль выведен на целевую орбиту. Его стыковка с модулем "Пирс" российского сегмента Международной космической станции запланирована на 9 декабря в 13:38 мск.

"Прогресс МС-13" должен доставить на МКС 2480 килограммов грузов, в том числе 1360 килограммов сухих грузов, 50 килограммов воздуха и кислорода, 650 килограммов топлива и 420 килограммов питьевой воды.

В настоящее время на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр, а также итальянец Лука Пармитано.