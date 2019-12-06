Суды Петербурга седьмой день не знают покоя

Анонимные минёры снова взялись за правосудие. Петродворцовый, Куйбышевский, Октябрьский и городской суд Петербурга эвакуируются 6 декабря, об этом сообщили в объединённой пресс-службе.

Накануне из-за ложных угроз взрыва полицейским пришлось исследовать 182 объекта, среди которых были не только суды, но и метро, соборы и музеи Петербурга, а также медицинские учреждения. Реальной опасности нигде не нашли. Эвакуацию из всех «заминированных» зданий объявили только в 11 учреждениях.

Предупреждения об опасности поступали с четырёх адресов электронных почт, в названии двух из которых фигурировало имя православного предпринимателя Константина Малофеева, третий адрес намекал на бывшего сотрудника ФСБ Антона Немкина.



