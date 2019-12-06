«Праздник к нам приходит». «Мост глупости» на Софийской поймал 175-ю «ГАЗель»

Очередной грузовик не пролез под знаменитым «мостом глупости» в Петербурге. Только за 2019 год счет идет на второй десяток, а всего – уже приближается к двумстам.

Днем 6 декабря под низким мостом на Софийской улице снова не проехала грузовая «ГАЗель», пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Павел. Но, по крайней мере, этот водитель, судя по фото, не снес своей машине кузов, как бывало здесь не раз.

В твиттере «моста глупости» уже подсчитали: эта «ГАЗель» стала 175-й всего и 13-й жертвой моста за 2019 год. «Праздник к нам приходит... праздник к нам приходит. Снега нет, так хоть «Газели» начали прибывать», – пишет FoolsBridge.

Предыдущее ДТП под мостом произошло в середине ноября. Тогда он собрал «комбо» из «ГАЗели» и автобуса – тот застрял рядом, окончательно перекрыв проезд под мостом.

---



