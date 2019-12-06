Компания «Отделстрой» приглашает на вебинар «Как купить трехкомнатную квартиру без первого взноса»

www.shutterstock.com/ Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»

Компания «Отделстрой» приглашает 10 декабря принять участие в вебинаре «Как купить трехкомнатную квартиру в Новом Оккервиле без первоначального взноса» (6+). Начало в 19:30, участие бесплатное.

Что ждет Вас на онлайн-встрече? Максимум полезной информации и пошаговый план действий по приобретению готовой 3-х комнатной квартиры без первоначального взноса!

Старший менеджер отдела продаж «Отделстрой» Анна Чернухо расскажет:

О новом способе покупки готовых 3-х комнатных квартир в ЖК «Новый Оккервиль».

О том, как переехать в новую квартиру до полной оплаты.

Разберет несколько кейсов с вариантами покупки 3-х комнатных квартир применительно к разным жизненным ситуациям.

Приходите на вебинар и убедитесь сами, что воплотить мечту о трехкомнатной квартире – реально!

Интересно узнать подробнее?

Приходите к нам на прямой эфир. Необходима регистрация в форме на сайте https://otdelstroy.spb.ru/about/news/id928/ с указанием действующей электронной почты, на которую мы вышлем ссылку на вебинар.

Справка о компании «Отделстрой»

Жилой комплекс «Новый Оккервиль» – застройщик «Отделстрой», проектная декларация на сайте https://otdelstroy.spb.ru/new_okkervil/docs/