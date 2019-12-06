Бокал шампанского за счет сенаторов. В Совете Федерации отказались от новогоднего корпоратива

В Совете Федерации ФС РФ решили продолжить традицию и отказались от организации торжественного празднования Нового года.

«Скорее всего, как и в предыдущие годы, корпоратива не будет. Ограничимся формальным поздравлением, выпьем по бокалу шампанского», – цитирует 6 декабря заявление председателя комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслава Тимченко РИА Новости.

По его словам, празднование будет оплачено самими сенаторами. Он отметил, что в СФ отказались от практики новогодних корпоративов.

Напомним, что СФ РФ не первый раз выбирает скромно отпраздновать конец года. Так, в конце 2017-го Валентина Матвиенко рассказала, что сенаторов ждет выступление музыкального ансамбля, бокал шампанского и скромные подарки. Корпоратив, по ее словам, сенаторы оплачивают из своего кармана.



