Газ пошёл: Минэнерго объявило о росте добычи голубого топлива в 2019 году

Добыча газа в России по итогам 2019 года вырастет до 738 млрд кубометров. Это на 1,7% больше, чем в прошлом году, объявил 6 декабря директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго Александр Гладков.

При этом экспорт голубого топлива останется примерно на уровне минувшего года — 247 млрд кубометров, заявил чиновник во время выступления на форуме «Газ России», сообщает RNS.

2 декабря президент Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин торжественно запустили газопровод «Сила Сибири», который стал совместным проектом «Газпрома» и китайской корпорации CNPC. Он будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай.



